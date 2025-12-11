Toffano chiude il 2025 al Prealpi Master Show

Padovaoggi.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Toffano si appresta a chiudere il 2025 con una partecipazione al Prealpi Master Show, evento di grande rilievo nel panorama agricolo e sportivo. La manifestazione, ormai punto di riferimento, rappresenta per lui un’occasione speciale per riscattarsi e dimostrare il proprio valore in una tradizionale competizione trevigiana.

Il richiamo del Prealpi Master Show è ormai diventato fatale per molti, anche per chi non fa della terra il proprio pane quotidiano, e tra questi va di certo contato Giovanni Toffano, pronto a prendersi una bella rivincita nella classica trevigiana. Nonostante il pilota di Rovolon conti solamente. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

toffano chiude 2025 prealpiRally: Toffano chiude il 2025 al Prealpi Master Show - Rovolon (PD), 09 Dicembre 2025 – Il richiamo del Prealpi Master Show è ormai diventato fatale per molti, anche per chi non fa della terra il proprio pane quotidiano, e tra questi va di certo contato G ... Da comunicati-stampa.net