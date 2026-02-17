Fico accelera su bilancio e nomine focalizzandosi sulle società regionali in Campania

Fico sta spingendo per approvare rapidamente il bilancio e nominare i nuovi membri, concentrandosi sulle società regionali in Campania. La decisione deriva dalla necessità di riavviare le attività dopo mesi di stallo e di garantire risorse ai progetti locali. Nei prossimi giorni, ci sarà una riunione per definire le nomine e approvare i documenti finanziari.

"> La Strategia di Cambio al Vertice. Napoli. Il Governatore Roberto Fico mira a trasformare radicalmente la Campania, a partire dai vertici delle società partecipate. Entro questo venerdì, la Giunta esaminerà il primo Bilancio significativo della sua amministrazione, ma le manovre più delicate avvengono nei corridoi di Palazzo Santa Lucia. Qui, infatti, è in corso una revisione strategica per sostituire i dirigenti delle aziende regionali. L’ex Presidente della Camera ha un duplice obiettivo: chiudere definitivamente l’era di Vincenzo De Luca e mettere al sicuro le nuove nomine per evitare ricorsi legali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

