Guasto sulla linea Roma-Napoli treni con ritardi fino a un’ora

Questa mattina si sono verificati ritardi fino a un'ora sui treni della linea alta velocità Roma-Napoli, a causa di un inconveniente tecnico che ha interessato la tratta. La situazione ha causato disagi ai passeggeri in viaggio tra le due città.

Treni con ritardi fino a un'ora stamattina sulla linea dell'alta velocità a causa un "inconveniente tecnico" sulla Roma-Napoli. Il guasto è verificato intorno alle 6. Dopo l'intervento dei tecnici di Rfi la circolazione è tornata regolare.

