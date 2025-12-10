Guasto sulla linea Roma-Napoli treni con ritardi fino a un’ora

Questa mattina si sono verificati ritardi fino a un'ora sui treni della linea alta velocità Roma-Napoli, a causa di un inconveniente tecnico che ha interessato la tratta. La situazione ha causato disagi ai passeggeri in viaggio tra le due città.

Tempo di lettura: < 1 minuto Treni con ritardi fino a un’ora stamattina sulla linea dell’alta velocità a causa un “inconveniente tecnico” sulla Roma-Napoli. Il guasto è verificato intorno alle 6. Dopo l’intervento dei tecnici di Rfi la circolazione è tornata regolare.  L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

