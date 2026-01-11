Treno fermo per un guasto nel Valdarno | ritardi fino a 70 minuti sulla Roma-Firenze Av

Da firenzepost.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un guasto tecnico nel Valdarno ha causato l'interruzione di un treno sulla linea Roma-Firenze AV, con ritardi fino a 70 minuti. La circolazione è rallentata a causa di un treno fermo in provincia di Arezzo, in prossimità del Valdarno. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima di partire, poiché la situazione potrebbe influire sui tempi di viaggio lungo questa tratta.

Alta velocità "frenata", oggi 11 gennaio 2026. Ritardi, ora fino a 70 minuti, si registrano lungo la linea Roma-Firenze, a causa di un treno fermo in provincia di Arezzo, in prossimità del Valdarno, per un inconveniente tecnico L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

treno fermo per un guasto nel valdarno ritardi fino a 70 minuti sulla roma firenze av

© Firenzepost.it - Treno fermo per un guasto nel Valdarno: ritardi fino a 70 minuti sulla Roma-Firenze Av

Leggi anche: Guasto sulla Firenze-Bologna: Frecciarossa con ritardi fino a 90 minuti. I treni coinvolti

Leggi anche: Guasto al Frecciarossa, linea Alta velocità Roma – Firenze in tilt: ritardi fino a 170 minuti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Guasto a un Frecciarossa, ritardi fino a 170 minuti sulla Roma – Firenze - Convoglio fermo vicino a Valdarno blocca la linea Alta Velocità, con cancellazioni e percorsi alternativi per Frecciarossa e Italo ... rainews.it

treno fermo guasto valdarnoGuasto al Frecciarossa sulla Roma–Firenze, Alta velocità in tilt: ritardi fino a 170 minuti e treni deviati - Chi oggi doveva salire su un Frecciarossa (o su un Italo) tra Roma e Firenze probabilmente se n’è accorto prima ancora di leggere le notizie: tabelloni impazziti, tempi che si allungano, annunci ripet ... alphabetcity.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.