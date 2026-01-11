Treno fermo per un guasto nel Valdarno | ritardi fino a 70 minuti sulla Roma-Firenze Av
Un guasto tecnico nel Valdarno ha causato l'interruzione di un treno sulla linea Roma-Firenze AV, con ritardi fino a 70 minuti. La circolazione è rallentata a causa di un treno fermo in provincia di Arezzo, in prossimità del Valdarno. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima di partire, poiché la situazione potrebbe influire sui tempi di viaggio lungo questa tratta.
Alta velocità "frenata", oggi 11 gennaio 2026. Ritardi, ora fino a 70 minuti, si registrano lungo la linea Roma-Firenze, a causa di un treno fermo in provincia di Arezzo, in prossimità del Valdarno, per un inconveniente tecnico L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
* Treno 18400 (PISA C.LE- FIRENZE SMN) fermo a FIRENZE RIFREDI dalle ore 18:31 * Treno 18497 (PISTOIA- FIRENZE SMN) viaggia con +32' * Treno 18225 (FIRENZE SMN- SIENA) viaggia con +36' Informazione ad uso interno - Internal use information #t x.com
