Festività natalizie | variazioni nei presidi Asl Toscana Sud Est ad Arezzo
In occasione delle festività natalizie, Asl Toscana Sud Est comunica alcune variazioni negli orari di apertura dei presidi e dei servizi sanitari presenti nella provincia di Arezzo, al fine di garantire una corretta informazione ai cittadini. Nel dettaglio, la sede del Distretto di via Curtatone 54 resterà chiusa sabato 27 dicembre e lunedì 5 gennaio. Nella giornata di venerdì 2 gennaio gli uffici amministrativi non svolgeranno attività, mentre la sede del Distretto sarà comunque aperta regolarmente. Il Punto Insieme garantirà il servizio con regolarità, ad eccezione di mercoledì 24 e mercoledì 31 dicembre 2025, quando la chiusura sarà anticipata alle ore 16, e di lunedì 5 gennaio, giornata in cui il servizio non sarà effettuato in quanto la sede del Distretto resterà chiusa. 🔗 Leggi su Lortica.it
