Referendum il presidente degli avvocati Greco per il sì

Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense, sostiene il sì al referendum sulla riforma della giustizia. La sua posizione deriva dalla convinzione che le modifiche ai processi rendano più rapido il sistema giudiziario. In un’intervista, Greco spiega le motivazioni dietro il suo endorsement e sottolinea l’importanza di un miglioramento concreto nelle procedure. La campagna referendaria si intensifica, mentre gli avvocati si preparano a votare.

Il referendum per la riforma della giustizia si avvicina. La campagna referendaria entra nel vivo e il presidente del Consiglio Nazionale Forense Francesco Greco, in una lunga intervista a “Fanpage” dice la sua. Di seguito quanto affermato a sostegno del sì. Greco sulle parole di Mattarella. “Da parte di noi avvocati non mi risulta che ci siano stati toni che non fossero consoni al tema del dibattito. Purtroppo abbiamo registrato da parte di altri un innalzamento dei toni. Mi auguro che tutti quanti accogliamo l’invito e ci limitiamo ad illustrare le ragioni tecniche e il contenuto del referendum”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

