Usa al ribasso dazi su pasta italiana

Il presidente Trump ha firmato un provvedimento che sospende temporaneamente l’aumento dei dazi su mobili imbottiti, mobili da cucina e da bagno, posticipandone l’entrata in vigore al 2027. Questa decisione, adottata poche ore prima della fine del 2025, influisce sui costi e sulle importazioni di questi prodotti, offrendo un’ulteriore pausa nel contesto commerciale globale. La misura rappresenta un aggiornamento importante per il settore e i consumatori interessati.

21.25 Il presidente Usa Trump ha firmato il provvedimento poche ore prima della fine del 2025, posticipando di un anno i nuovi aumenti tariffari su mobili imbottiti,mobili da cucina e da bagno, rinviandone tutto al 2027.Novità anche sui dazi sulla pasta. Il dipartimento del commercio Usa ha reso noto anche alcune valutazioni rispetto ai dazi anti-dumping su alcuni marchi di pasta. Riduzione delle aliquote:dal 91,74%, i dazi passano al 2,26% per la Molisana, al 13,98% per Garofalo e al 9,09% per gli altri 11 produttori non campionati. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: **Dazi: Farnesina, 'prima riduzione tariffe Usa su pasta italiana'** Leggi anche: Farnesina: “Gli Usa riducono i dazi antidumping su alcuni marchi di pasta italiana” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Farnesina, gli Usa rivedono al ribasso i dazi sulla pasta; Da Palantir a Anduril: perché la Silicon Valley “di difesa” parla il linguaggio di Tolkien; New York, Mamdani giura in una stazione della metropolitana abbandonata: primo giorno da sindaco; Il 2026 sarà l'anno dei borghi. Dazi Usa: Trump rivede al ribasso quelli sulla pasta - l primo dell'anno si apre con la buona notizia dei dazi rivisti al ribasso dagli Usa, in particolare quelli sulla pasta, manna per l'Italia: il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, in anticip ... tg.la7.it

Vittoria del Made in Italy, gli Usa riducono i dazi sulla pasta - Il Made in Italy segna un punto a suo favore: gli Stati Uniti hanno rivisto nettamente al ribasso i dazi antidumping proposti sulla pasta italiana, in anticipo rispetto alle conclusioni definitive ... ansa.it

Farnesina, gli Usa rivedono al ribasso i dazi sulla pasta - I dazi passano al 2,26%per La Molisana, al 13,98% per Garofalo e al 9,09% per gli altri11 produttori non campionati ... msn.com

