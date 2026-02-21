Trattori | al via proroghe revisioni 2 milioni di mezzi agricoli

Il governo ha annunciato una proroga per le revisioni dei trattori, coinvolgendo circa due milioni di mezzi in tutta Italia. La decisione nasce dall’esigenza di alleggerire le scadenze imminenti, che rischiavano di bloccare le attività nelle campagne. Le aziende agricole potranno così continuare a utilizzare i loro trattori senza interruzioni, evitando sanzioni e disagi. La misura interesserà le revisioni programmate entro i prossimi mesi, garantendo un’ulteriore tutela alle imprese agricole.

Agricoltura Italiana: Proroghe per le Revisioni dei Trattori, Salvi Due Milioni di Macchinari. Una boccata d’aria per le aziende agricole italiane. Una recente decisione del Parlamento, sostenuta dal deputato Mirco Carloni, ha prorogato le scadenze per le revisioni obbligatorie di circa due milioni di trattori e macchinari agricoli, evitando sanzioni che avrebbero potuto pesare significativamente sul settore primario. La misura, approvata dalle commissioni affari costituzionali e bilancio della Camera, introduce una differenziazione delle tempistiche in base all’anno di immatricolazione dei mezzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Furti di mezzi agricoli, arrestati due uomini per ricettazioneDue uomini di 34 e 49 anni di Ramacca sono finiti in manette perché avevano rubato e rivenduto mezzi agricoli, un reato che ha portato le forze dell'ordine a recuperare un trattore rubato ieri sera.

Mezzi agricoli e attrezzature obsolete, asta pubblica del comune di FormigineIl Comune di Formigine ha aperto una gara pubblica per l’alienazione di 11 lotti di mezzi agricoli e attrezzature comunali ormai dismessi.

