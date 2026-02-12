Grande Fratello Vip 2026 il colpaccio di Ilary Blasi | Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli opinioniste reality verso slittamento ad aprile

Ilary-Blasi Il Grande Fratello Vip 2026 si prepara a tornare su Canale 5, ma con alcune sorprese. Dopo settimane di rumors, sembra sempre più certo che Cesara Buonamici sarà una delle opinioniste, affiancata forse da Selvaggia Lucarelli, che si avvicina al reality dopo aver lasciato Milly Carlucci. La messa in onda potrebbe slittare ad aprile, ma intanto i protagonisti si fanno già i nomi. La puntata di marzo sembra ormai sfumata, lasciando spazio a novità che tengono alta l’atten

Cesara Buonamici pronta a tornare al Grande Fratello Vip in qualità di opinionista, accanto a lei potrebbe esserci Selvaggia Lucarelli, "ceduta" da Milly Carlucci Mentre si avvicina il ritorno del Grande Fratello Vip, in programma per marzo 2026 su Canale 5, impazzano le voci sui volti che af. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Selvaggia Lucarelli torna in tv e si prepara a partecipare al Grande Fratello Vip 2026.

Il Grande Fratello torna nel 2026 con Ilary Blasi alla guida.

Selvaggia Lucarelli fa il Grande Fratello Vip: colpaccio per Ilary Blasi, Mediaset gongola

