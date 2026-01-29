Mediaset annuncia ufficialmente che il Grande Fratello Vip torna con una formula rivista e con Ilary Blasi come conduttrice. La rete ha confermato la partenza della nuova edizione, mettendo fine alle speculazioni degli ultimi giorni. I fan potranno seguire l’ultima novità a breve in tv.

Fumata bianca! Mediaset con una nota ufficiale annuncia urbi et orbi la partenza della nuova edizione del Grande Fratello. NOTA UFFICIALE MEDIASET Intorno alla metà di marzo Grande Fratello tornerà in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. La prossima sarà un’edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva. Il programma andrà in onda per un ciclo di sei settimane. Il progetto sarà sviluppato e prodotto da Endemol Shine Italy, che si impegnerà a realizzare un Grande Fratello con un approccio nuovo pur nel rispetto dell’identità del format. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - UFFICIALE! CANALE 5: GRANDE FRATELLO VIP CON ILARY BLASI E NUOVA FORMULA

Il Grande Fratello Vip tornerà a marzo 2026 su Mediaset, con la conferma della programmazione nonostante le recenti discussioni riguardo la conduzione e il caso Signorini.

Il Grande Fratello Vip torna con una nuova stagione, a partire dal 2 marzo su Mediaset.

