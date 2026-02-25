GPS 2026 | Lodevole servizio come titolo di preferenza | cosa significa e come dichiararlo Pillole di Question Time

25 feb 2026

Nel question time del 23 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Roberta Vannini della UIL Scuola RUA, è stata affrontata una questione legata ai titoli di preferenza nelle graduatorie. L’attenzione si è concentrata sul significato di “lodevole servizio” e sulle modalità di dichiarazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti discussi: Gps, l’algoritmo non perdona; Gps, per conseguire nomine a tempo determinato non basta iscriversi nelle graduatorie: cosa devono fare gli aspiranti?.

