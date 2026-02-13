GPS 2026 validità del titolo CLIL e condizioni per la corretta dichiarazione Pillole di Question Time

Il 10 febbraio 2026, durante il question time su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino ha sollevato il problema sulla validità del titolo CLIL nel GPS 2026, a causa delle incertezze sulle condizioni di dichiarazione corretta. Roberta Vannini, docente e sindacalista della Uil Scuola Rua, ha spiegato quali requisiti devono essere rispettati per evitare errori e garantire una corretta valutazione dei titoli nelle graduatorie provinciali per le supplenze.

Nel question time del 10 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Roberta Vannini, docente e sindacalista della Uil Scuola Rua, è stata esaminata una questione relativa alla valutazione dei titoli nelle Graduatorie provinciali per le supplenze. Il focus è stato posto sulla validità del titolo CLIL e sulle condizioni necessarie per dichiararlo correttamente ai fini del punteggio.