Espulso Cabal in Galatasaray Juve ingresso da incubo per il difensore bianconero | si complica la sfida della Vecchia Signora

Cabal è stato espulso durante la partita tra Galatasaray e Juve, a causa di un fallo ingenuo al 22° minuto. L’episodio ha messo in difficoltà il difensore bianconero, che ha lasciato il campo dopo appena un quarto d’ora. La sua uscita si è tradotta in un momento complicato per la Juventus, costretta a rivedere subito la strategia difensiva.

Espulso Cabal in Galatasaray Juve, la partita del bianconero dura poco più di 20 minuti. Al ritorno oltre a lui, out anche Cambiaso. Le ultime. La Juventus resta in 10 a Istanbul, pagando a caro prezzo l’ingenuità dei suoi singoli. Dopo il giallo rimediato dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, avvenuto ad inizio ripresa, arriva l’ espulsione di Cabal che complica definitivamente i piani di rimonta bianconeri. L’episodio chiave avviene al 67?, quando il terzino colombiano interviene in modo scomposto su Baris Alper Yilmaz. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE L’arbitro non ha avuto dubbi ed è scattato il cartellino rosso ai danni di Cabal, sanzionato con un doppio giallo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Espulso Cabal in Galatasaray Juve, ingresso da incubo per il difensore bianconero: si complica la sfida della Vecchia Signora Galatasaray Juve 3-2 LIVE: espulso Cabal!Il difensore del Galatasaray, Cabal, è stato espulso durante la partita contro la Juve, che si è conclusa con un punteggio di 3-2. Mercato Juve, il bianconero ai saluti: a gennaio può concretamente lasciare la Vecchia Signora. Di chi si trattaIl mercato della Juventus si avvicina a un momento di possibile cambiamento, con alcuni giocatori che potrebbero lasciare la squadra a gennaio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Galatasaray-Juventus 3-2 - Bianconeri di nuovo in dieci, espulso Cabal: due gialli in 20 minuti67’ - JUVENTUS IN DIECI! In 22 minuti Cabal rimedia due cartellini gialli e viene allontanato da Makkelie, bianconeri ancora una volta in inferiorità numerica per somma di ammonizioni. 65’ - Yildiz ... tuttojuve.com Moviola Galatasaray-Juve live: Cabal espulso, salta il ritorno per squalifica pure CambiasoTutti i principali episodi arbitrali della gara di Istanbul. msn.com INTER-JUVENTUS 3-2 DI GREGORIO 4.5, imbarazzante sul primo gol, si riscatta con diverse belle parate e subisce il solito gol con un tiro da fuori che un normale portiere parerebbe. KALULU NG, espulso per doppia ammonizione ma non c'era nessuna dell facebook Il rigore di Joao Mario e la mancata espulsione di Orban a Verona; lo step on foot di Gila su Conceicao; il rigore tolto a Vlahovic a Firenze; Lucumi su Openda a Bologna; Gila-Cabal; la simulazione di Bastoni. Etc. Le porcate arbitrali contro la #Juve ormai non x.com