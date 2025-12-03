Locatelli interrompe due digiuni con il gol in Juve Udinese | sfatato questo doppio tabù dal capitano bianconero grazie al rigore del 2-0

Locatelli ha interrotto due digiuni con il gol realizzato in Juve Udinese: ecco quale tabù ha sfatato il capitano bianconero grazie al rigore del 2-0. La vittoria in Coppa Italia contro l’Udinese (2-0) non ha consegnato alla Juventus soltanto il pass per i quarti di finale, ma ha rappresentato un momento di svolta personale per il capitano di serata. Manuel Locatelli ha ritrovato il sorriso e la gioia del gol, trasformando con freddezza il calcio di rigore del raddoppio al 68? minuto. Una rete che pesa come un macigno, non solo per l’economia della partita, ma perché interrompe due digiuni statistici che iniziavano a diventare ingombranti per il regista della Nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

