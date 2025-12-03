Storia del pensiero scientifico Da Galileo a Marie Curie

Per comprendere bene il senso e il valore di questo ampio e solido volume è opportuno, seguendo le indicazioni dell'autore stesso, prestare particolare attenzione al titolo, soprattutto laddove in esso si fa ricorso all'espressione "pensiero scientifico". Non, dunque, come all'apparenza sembrerebbe più facilmente comunicabile e comprensibile, una storia della scienza e della tecnica, bensì una storia del pensiero scientifico, perché la scienza, secondo quanto afferma Ciardi, "è soprattutto un modo di pensare" e di interpretare la realtà. E come non dargli ragione, prendendo in esame l'evoluzione dell'uomo, della società e della cultura verificatasi nei tre secoli che separano Galileo Galilei (1564-1642) da Marie Curie (1867-1934)? Nel primo dei tre capitoli di cui è composto il libro l'autore, concentrando l'attenzione sulla filosofia galileiana, discute alcuni problemi di notevole importanza, primo fra tutti quello del rapporto tra scienza e religione, per giungere a individuare alcuni valori messi in luce dal sapere scientifico moderno: "la pace, i diritti civili e sociali, l'uguaglianza di genere".

