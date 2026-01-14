È morta Ai la scimpanzé geniale | nata in Africa è vissuta per tutta la vita in una gabbia

Da vanityfair.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduta Ai, la scimpanzé nota per la sua intelligenza, nata in Africa e vissuta tutta la vita in cattività. Durante i suoi 48 anni, ha dimostrato capacità sorprendenti come leggere, contare e colorare. La sua storia ha contribuito a comprendere meglio le capacità cognitive degli scimpanzé e le implicazioni della detenzione per animali così intelligenti.

Sapeva leggere i nomi, contava fino a sei e amava colorare con i pennarelli. In 48 anni di cattività Ai ci ha insegnato tanto sulla memoria e sull'apprendimento degli scimpanzé. A che costo, però, avrebbe potuto dirlo solo lei, nata in Africa e vissuta per sempre in una gabbia in un istituto di ricerca in Giappone. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

200 morta ai la scimpanz233 geniale nata in africa 232 vissuta per tutta la vita in una gabbia

© Vanityfair.it - È morta Ai, la scimpanzé geniale: nata in Africa è vissuta per tutta la vita in una gabbia

Leggi anche: Ai, la scimpanzé geniale è morta a 49 anni: sapeva leggere, contare e disegnare

Leggi anche: È morta a 49 anni Ai, la scimpanzé geniale che sapeva contare, disegnare e riconoscere 300 parole

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.