È morta Ai la scimpanzé geniale | nata in Africa è vissuta per tutta la vita in una gabbia

È deceduta Ai, la scimpanzé nota per la sua intelligenza, nata in Africa e vissuta tutta la vita in cattività. Durante i suoi 48 anni, ha dimostrato capacità sorprendenti come leggere, contare e colorare. La sua storia ha contribuito a comprendere meglio le capacità cognitive degli scimpanzé e le implicazioni della detenzione per animali così intelligenti.

Sapeva leggere i nomi, contava fino a sei e amava colorare con i pennarelli. In 48 anni di cattività Ai ci ha insegnato tanto sulla memoria e sull'apprendimento degli scimpanzé. A che costo, però, avrebbe potuto dirlo solo lei, nata in Africa e vissuta per sempre in una gabbia in un istituto di ricerca in Giappone. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - È morta Ai, la scimpanzé geniale: nata in Africa è vissuta per tutta la vita in una gabbia Leggi anche: Ai, la scimpanzé geniale è morta a 49 anni: sapeva leggere, contare e disegnare Leggi anche: È morta a 49 anni Ai, la scimpanzé geniale che sapeva contare, disegnare e riconoscere 300 parole Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il 9 gennaio 2026, all’età di 49 anni, è morta Ai, una femmina di scimpanzé occidentale che ha fatto la storia della ricerca scientifica. Ospitata dal Primate Research Institute dell’Università di Kyoto, Ai è stata la protagonista del celebre Ai Project, avviato nel 19 facebook #Giappone È morta a 49 anni la scimpanzé di nome Ai, celebre per le sue eccezionali capacità cognitive. Nata in Africa nel 1976 e trasferita dopo un anno in Giappone, Ai era in grado di riconoscere i numeri da 1 a 6, identificare colori riconoscere i caratteri x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.