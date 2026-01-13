Rifiuta il test dell’alcol e nel baule ha una mazza Pregiudicato nei guai

Durante un normale controllo stradale a Broni, nella notte di domenica, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Stradella hanno fermato un veicolo con a bordo un uomo pregiudicato. Alla richiesta di sottoporsi al test dell’alcol, l’uomo ha rifiutato, mentre nel baule sono state trovate una mazza e altri elementi sospetti. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e di comportamento alla guida.

È stato fermato per un normale controllo stradale, nella notte di domenica, effettuato nel territorio comunale di Broni dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Stradella. L'uomo, 54enne pregiudicato, alla guida della sua Audi A4, è stato valutato dai militari in " presunto stato di ebbrezza alcolica " ma si è rifiutato di sottoporsi al test alcolemico. Cosa che, per legge, è equiparata all'esito positivo dello stesso test, facendo quindi scattare non solo la sanzione e il ritiro della patente di guida, ma anche la denuncia penale, con pure il sequestro del mezzo se intestato allo stesso trasgressore, come in questo caso specifico, che si è infatti concluso con l'Audi A4 sequestrata e caricata sul carro attrezzi.

