venezuela liberati gli italiani gasperin e pilieri ora si spera nel rilascio di trentini

Il governo venezuelano ha recentemente liberato alcuni cittadini italiani, tra cui Gasperin e Pilieri. La speranza è ora rivolta al rilascio di Trentini, nell’ambito di un più ampio processo di clemenza. La notizia rappresenta un passo importante nelle relazioni tra Italia e Venezuela, e segna un cambiamento nella gestione dei detenuti stranieri nel paese sudamericano.

Il nuovo governo del Venezuela ha liberato "un numero significativo" di detenuti, sia venezuelani sia stranieri, inclusi alcuni prigionieri politici. Tra le persone scarcerate ci sono gli italiani Luigi Gasperin e Biagio Pilieri e si spera che nelle prossime ore possano essere rimessi in libertà anche altri connazionali, come Alberto Trentini e Mario Burlò. L'annuncio delle liberazioni è arrivato nella giornata di ieri, giovedì 8 gennaio, da parte del presidente dell'Assemblea Nazionale venezuelana, Jorge Rodriguez, fratello della presidente ad interim Delcy Rodriguez, che guida il Paese da circa una settimana, dopo che l'ormai ex leader Nicolás Maduro è stato catturato dalle forze armate degli Stati Uniti.

