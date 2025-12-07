Meteo anticiclone africano fino a Santa Lucia | bel tempo ma non per tutti

(Adnkronos) – Bel tempo con sole e temperature sopra la media, ma non per tutti: durante i mesi autunnali ed invernali l’alta pressione non porta sole ovunque e sempre, ci sono delle particolarità anche in Italia, spiegano i meteorologi. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma una fase di alta pressione in compagnia dell’Anticiclone Africano fino almeno . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

