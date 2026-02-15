‘ Non una di meno ‘ in corteo a Roma per protestare contro il Disegno di legge Bongiorno sulla violenza sessuale e in particolare sulla scelta, che la senatrice leghista si è intestata, di eliminare il riferimento al “consenso libero e attuale” dal Ddl originario per sostituirlo con il principio di “volontà contraria”. Tanti i cori contro la senatrice della Lega e contro il governo. “ Senza consenso è stupro ” recita lo striscione in testa al corteo. Da Piazza Santi Apostoli, dove inizialmente si è tenuta la manifestazione in forma statica, è partito un corteo di circa duemila persone in direzione Via del Corso in modo da passare simbolicamente vicino a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, corteo “Non una di meno” contro Ddl Bongiorno passa vicino a Palazzo Chigi

A Milano, circa un migliaio di persone si sono radunate in corteo per opporsi alla proposta di modifica dell’articolo 609 bis del codice penale, avanzata da Giulia Bongiorno.

A Napoli, un corteo si è svolto contro il ddl Bongiorno, dopo che molte donne hanno deciso di manifestare perché ritengono la legge dannosa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.