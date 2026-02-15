Roma corteo Non una di meno contro Ddl Bongiorno passa vicino a Palazzo Chigi
‘ Non una di meno ‘ in corteo a Roma per protestare contro il Disegno di legge Bongiorno sulla violenza sessuale e in particolare sulla scelta, che la senatrice leghista si è intestata, di eliminare il riferimento al “consenso libero e attuale” dal Ddl originario per sostituirlo con il principio di “volontà contraria”. Tanti i cori contro la senatrice della Lega e contro il governo. “ Senza consenso è stupro ” recita lo striscione in testa al corteo. Da Piazza Santi Apostoli, dove inizialmente si è tenuta la manifestazione in forma statica, è partito un corteo di circa duemila persone in direzione Via del Corso in modo da passare simbolicamente vicino a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Ddl violenza donne, a Milano un migliaio in corteo contro modifica Bongiorno
A Milano, circa un migliaio di persone si sono radunate in corteo per opporsi alla proposta di modifica dell’articolo 609 bis del codice penale, avanzata da Giulia Bongiorno.
Napoli, corteo contro il ddl Bongiorno: «Meglio nessuna legge che questa». Anche Fico in piazza
A Napoli, un corteo si è svolto contro il ddl Bongiorno, dopo che molte donne hanno deciso di manifestare perché ritengono la legge dannosa.
«Sensa consenso è stupro», il corteo a Roma contro il disegno di legge Bongiorno(LaPresse) Non una di meno in corteo a Roma per protestare contro il Disegno di legge Bongiorno sulla violenza sessuale e in particolare sulla scelta, che la senatrice leghista si è intestata, di el ... video.corriere.it
