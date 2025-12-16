Roma 9 arresti per droga | nascondigli nei vestiti elettrodomestici e tubi nei palazzi popolari

A Roma, un'operazione dei Falchi ha portato all'arresto di nove persone coinvolte nello spaccio di droga. Durante i controlli, sono stati scoperti nascondigli all'interno di vestiti, elettrodomestici e tubazioni nei palazzi popolari della città. L'intervento ha interessato diversi quartieri della Capitale, evidenziando una rete di traffico e consumo di sostanze stupefacenti.

© Romadailynews.it - Roma, 9 arresti per droga: nascondigli nei vestiti, elettrodomestici e tubi nei palazzi popolari CRONACA DI ROMA – Scoperti stupefacenti in calzoni, sigarette, cucine a gas e tubazioni. Blitz dei Falchi in più quartieri della Capitale. Nuovo duro colpo allo spaccio di droga a Roma: nove persone sono finite in manette grazie a una vasta operazione messa in campo dai Falchi della Squadra Mobile. Gli arresti sono avvenuti in diversi quartieri, con particolare attenzione alla periferia est, dove gli agenti hanno sequestrato circa 100 grammi di stupefacenti suddivisi in oltre 80 dosi pronte per la vendita al dettaglio. Nel quartiere Fidene, un pusher nascondeva dosi di shaboo nei calzini, pronto a consegnarle.

