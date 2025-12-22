Quando le prime luci di novembre si accendono nelle piazze italiane e l’aria si fa pungente, da Nord a Sud il paese si trasforma in un teatro diffuso della magia natalizia. Non si tratta solo di decorazioni o mercatini: in decine di borghi e città, castelli storici, palazzi nobiliari e antiche rocche aprono le porte a un fenomeno che negli ultimi anni ha conquistato migliaia di famiglie italiane e straniere. Sono i villaggi di Babbo Natale, esperienze immersive che trasformano luoghi carichi di storia in mondi incantati dove la tradizione nordica del Santa Claus incontra il patrimonio culturale italiano. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Viaggio nei villaggi di Babbo Natale più belli d’Italia tra castelli e borghi storici

Il Villaggio di Babbo Natale a Napoli, Piazza del Plebiscito dall'8 al 21 Dicembre 2025; Il Villaggio di Babbo Natale alla Villa Comunale; Natale: torna il Villaggio di Babbo Natale a Villa Bombrini; Villaggio di Natale.

