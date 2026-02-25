Giovani periferie con Vincenzo Alfieri | gli ultimi 40 secondi di Willy Monteiro

Un dramma di provincia quello che ha visto la morte del giovane Willy Monteiro Duarte, ragazzo italiano figlio di genitori capoverdiani, vittima di omicidio a seguito di un pestaggio per il quale sono stati accusati i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Una storia che la pellicola “40 secondi” di Vincenzo Alfieri racconta da più punti di vista, restituendoci un oscuro spaccato non solo della tragica vicenda, ma di tutto ciò che la circonda: le vite di un gruppo di giovani in una qualunque provincia italiana che possono cambiare nel giro di qualche secondo, stravolte da una violenza cieca e insensata, raccontata dall'autore senza cedere a ostentazioni voyeuristiche o cadere in facili giudizi. Di questo e di altro abbiamo parlato con Vincenzo Alfieri nella nuova puntata del podcast "Giovani Periferie". 🔗 Leggi su Iltempo.it

