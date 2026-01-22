In occasione della Giornata del rispetto, l’ISIS Bernocchi di Legnano ha promosso un’attività di peer education ispirata a Willy Monteiro Duarte. Studenti mediatori hanno coinvolto le classi prime e seconde in riflessioni sui comportamenti corretti nelle relazioni interpersonali, sottolineando l’importanza del rispetto e della solidarietà. Questa iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sull’importanza di valori fondamentali per una convivenza civile e condivisa.

La vicenda di Willy Monteiro Duarte individuata come punto di partenza per una riflessione sulle relazioni tra giovani: questa settimana, in occasione della Giornata del rispetto, all’Isis Bernocchi di Legnano è stata organizzata, nell’ambito delle attività di educazione civica, un’iniziativa di peer education condotta da un gruppo di studenti formati come mediatori, che sono entrati nelle classi prime e seconde per promuovere una riflessione sugli atteggiamenti e i comportamenti corretti da adottare nella relazione con gli altri, a partire proprio dal ricordo di Willy Monteiro Duarte. La giornata del rispetto, istituita nel 2024, ha lo scopo di promuovere una cultura della non violenza e combattere ogni forma di discriminazione e i referenti dell’istituto legnanese che hanno organizzato l’iniziativa hanno ricordato un’indicazione arrivata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito a proposito dell’utilità dell’educazione civica: "Una Scuola costituzionale, che pone la persona al centro della propria azione educativa - ha scritto Giuseppe Valditara in una nota agli Uffici Scolastici Regionali e ai dirigenti - è d’altro canto una Scuola che educa al rispetto verso l’altro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli studenti riflettono sul rispetto. Nel segno di Willy Monteiro Duarte

Giornata del rispetto, Roma ricorda Willy Monteiro Duarte. Parla la madreIn occasione della Giornata del rispetto, Roma rende omaggio a Willy Monteiro Duarte, vittima di un tragico episodio avvenuto sei anni fa a Colleferro.

Giornata del Rispetto, il 20 gennaio le scuole ricordano Willy Monteiro Duarte. La nota del MinisteroIl 20 gennaio si ricorda Willy Monteiro Duarte in occasione della Giornata del Rispetto.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Gli studenti riflettono sul rispetto. Nel segno di Willy Monteiro Duarte; Al Bernocchi di Legnano gli studenti riflettono sul rispetto nel ricordo di Willy Monteiro Duarte; Educazione finanziaria all’interno di Educazione Civica. Esempi di attività: Laboratorio Budget personale, mini impresa simulata, progetto servizio per la comunità; LINEA ALLA SCUOLA: IL MODULO DEL PROGETTO ALL INCLUSIVE II ANNUALITÀ DELL’IC TROISI DI SAN GIORGIO A CREMANO CHE DÀ VOCE AGLI STUDENTI.

Gli studenti dell’Arimondi-Eula di Racconigi riflettono su antisemitismo, sionismo e antisionismoI temi sono stati al centro di un incontro, lo scorso giovedì 8 gennaio, che ha avuto come relatore il professor Gianni Oliva, che ha guidato i ragazzi nella comprensione di questioni spesso oggetto d ... targatocn.it

L’Europa in cattedra: studenti del Quartiere 1 riflettono sull’Unione e sui sogni traditiAllo Spazio Alfieri di Firenze si è svolto l’incontro inaugurale del progetto scuole 2025/26, promosso dalla Lega SPI/CGIL Q1 S. Lavagnini, con il patrocinio del Quartiere 1. Quattro gli istituti ... lanazione.it

https://ternipolemica.blogspot.com/2026/01/a-terni-gli-studenti-riflettono-sulluso.html A.GE. - Associazione Genitori Terni facebook