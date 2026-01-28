Omicidio Willy Monteiro Cassazione | Dai fratelli Bianchi nessun segno di ravvedimento

La Corte di Cassazione ha confermato che i fratelli Bianchi non hanno mostrato alcun segno di ravvedimento. I giudici hanno respinto l’ultimo appello e hanno confermato la condanna definitiva per l’omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte, avvenuto a Paliano. La decisione chiude definitivamente un capitolo giudiziario che si trascina da mesi, mantenendo alta l’attenzione sull’intera vicenda.

Questo quanto scritto dai giudici nelle motivazioni della sentenza con cui è stato reso definitivo l'ergastolo per Marco Bianchi Il procedimento giudiziario per l'omicidio del giovane palianese Willy Monteiro Duarte di arricchisce di nuovi dettagli la pubblicazione, nelle ore scorse, della sentenza dei giudici della Corte di Cassazione. Hanno tenuto un "comportamento processuale, alieno da forme di ravvedimento". Lo hanno scritto i giudici della quinta sezione penale della Corte di cassazione nelle 13 pagine di motivazione della sentenza con cui, a novembre 2025, hanno reso definitivo l'ergastolo per Marco Bianchi per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio a Colleferro la sera del 6 settembre 2020.

