Ken Ossola Gil Carlos Harush e Erion Kruja | a teatro tre coreografie della compagnia Area Jeune Ballet di Ginevra

Ken Ossola, Gil Carlos Harush e Erion Kruja sono protagonisti di tre coreografie della compagnia Area Jeune Ballet, che porta in scena giovani talenti provenienti da tutto il mondo. La causa di questa tournée è offrire un palcoscenico internazionale ai ballerini emergenti, stimolando la loro crescita artistica. Tra le esibizioni, si nota la grande varietà di stili e influenze culturali che arricchiscono ogni spettacolo. La tournée continua con nuove tappe in diverse città europee e oltre.

Giovani danzatori dalla Svizzera all'Italia, dalla Francia al Portogallo, fino a Brasile, Australia, Messico. Un ponte tra l'apprendimento accademico e la professione della danza, attraverso esperienze di palcoscenico e una consolidata rete di coreografi. È questa l'identità dell'Area Jeune Ballet - Genève, al Teatro Alighieri di Ravenna per il secondo appuntamento della Stagione Danza 202526. Sabato 28 febbraio alle 20:30 e domenica 1 marzo alle 15:30, la compagnia ginevrina propone tre coreografie. Un autre jour, creata da Ken Ossola, è una danza collettiva interrotta da momenti di solitudine traboccanti del desiderio di ritrovare le connessioni, mentre Kiss & Fly di Gil Carlos Harush è stata ispirata dai voli del coreografo fra Ginevra e Madrid e We Will Never Give Up on Love è stata concepita da Erion Kruja come un viaggio attraverso gli estremi dell'amore e una prova della resistenza fisica dei danzatori; i ballerini incarnano una nuova generazione di guerrieri determinati a superare gli ostacoli per un futuro pieno di speranza.