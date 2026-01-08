Il Lago dei cigni al Teatro Arcimboldi con il TAM Ballet e stelle dell’American Ballet Theatre
Al Teatro Arcimboldi di Milano, il TAM Ballet presenta
Il Teatro Arcimboldi si prepara ad accogliere uno degli spettacoli più attesi della stagione. Sabato 10 e domenica 11 gennaio, il palco milanese ospiterà Il Lago dei cigni, capolavoro immortale che da oltre un secolo continua a emozionare platee in tutto il mondo. A interpretare la celebre storia d’amore e tradimento sarà il TAM Ballet, la giovane compagnia residente nata appena un anno fa dalla visione di Gianmario Longoni e dalla ventennale esperienza di Caterina Calvino Prina, direttrice dell’Accademia Ucraina di Balletto. Stelle internazionali per un evento straordinario. La produzione si arricchisce della presenza di due ospiti d’eccezione: Elisabeth Beyer e Michael de la Nuez, primi ballerini dell’ American Ballet Theatre di New York, porteranno sul palco milanese la loro classe internazionale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Leggi anche: L’European Classical Ballet a Bari con Il Lago dei Cigni
Leggi anche: Appuntamento a passi di danza con la Ballet Preljocaj e "Il lago dei Cigni"
Il TAM Ballet torna agli Arcimboldi con “Il Lago dei Cigni”; Il Lago dei Cigni, con il Tam Ballet; Da Monza al Teatro Arcimboldi. Caterina, la linguista sulle punte; Il lago dei cigni: torna in scena a Milano la magia del balletto classico di Cajkovskij.
TAM Ballet, la nuova compagnia di balletto degli Arcimboldi debutta con Il Lago dei Cigni - La nuova compagnia di balletto, frutto della visione artistica di Gianmario Longoni e dell’esperienza consolidata di Caterina Calvino Prina, si propone come punto di riferimento per gli appassionati ... tg24.sky.it
Il Lago dei Cigni, con il Tam Ballet - 00, il Teatro degli Arcimboldi di Milano (viale dell'Innovazione 20) ospita una doppia replica del balletto per eccel ... mentelocale.it
Milano, il Lago dei cigni sul ghiaccio agli Arcimboldi: tutti i numeri di uno spettacolo kolossal - Non sapremo mai che cosa penserebbe Ciaikovskij nel vedere il suo ammaliante «Lago dei Cigni», nato sulle punte per stormi frementi di ballerine ... milano.corriere.it
IL LAGO DEI CIGNI di Cajkovskij arriva dal 9 all’11 gennaio 2026 al Teatro Alfieri di Torino nella versione firmata da Luciano Cannito per Roma City Ballet Company. TUTTI I DETTAGLI NEL MIO ARTICOLO QUI: https://sguardisutorino.blogspot.com/2026/01/il- - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.