Al Teatro Arcimboldi di Milano, il TAM Ballet presenta

Il Teatro Arcimboldi si prepara ad accogliere uno degli spettacoli più attesi della stagione. Sabato 10 e domenica 11 gennaio, il palco milanese ospiterà Il Lago dei cigni, capolavoro immortale che da oltre un secolo continua a emozionare platee in tutto il mondo. A interpretare la celebre storia d’amore e tradimento sarà il TAM Ballet, la giovane compagnia residente nata appena un anno fa dalla visione di Gianmario Longoni e dalla ventennale esperienza di Caterina Calvino Prina, direttrice dell’Accademia Ucraina di Balletto. Stelle internazionali per un evento straordinario. La produzione si arricchisce della presenza di due ospiti d’eccezione: Elisabeth Beyer e Michael de la Nuez, primi ballerini dell’ American Ballet Theatre di New York, porteranno sul palco milanese la loro classe internazionale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Il Lago dei cigni al Teatro Arcimboldi con il TAM Ballet e stelle dell’American Ballet Theatre

Leggi anche: L’European Classical Ballet a Bari con Il Lago dei Cigni

Leggi anche: Appuntamento a passi di danza con la Ballet Preljocaj e "Il lago dei Cigni"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il TAM Ballet torna agli Arcimboldi con “Il Lago dei Cigni”; Il Lago dei Cigni, con il Tam Ballet; Da Monza al Teatro Arcimboldi. Caterina, la linguista sulle punte; Il lago dei cigni: torna in scena a Milano la magia del balletto classico di Cajkovskij.

TAM Ballet, la nuova compagnia di balletto degli Arcimboldi debutta con Il Lago dei Cigni - La nuova compagnia di balletto, frutto della visione artistica di Gianmario Longoni e dell’esperienza consolidata di Caterina Calvino Prina, si propone come punto di riferimento per gli appassionati ... tg24.sky.it

Il Lago dei Cigni, con il Tam Ballet - 00, il Teatro degli Arcimboldi di Milano (viale dell'Innovazione 20) ospita una doppia replica del balletto per eccel ... mentelocale.it