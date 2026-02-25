Giovani consiglieri a scuola | eleggono il sindaco tra i banchi

Un gruppo di giovani consiglieri ha deciso di eleggere il sindaco tra i banchi della scuola, motivato dal desiderio di coinvolgere gli studenti nel processo decisionale. La scelta è nata dall’idea di rendere più vicina la politica ai ragazzi e di farli partecipare attivamente. Alle 16, l’aula consiliare di Rimini si trasformerà in una vera e propria aula scolastica, dove si svolgerà una simulazione di elezioni e dibattiti tra i partecipanti.

Un pomeriggio tra i banchi del consiglio: la maratona democratica dei giovani. Alle 16 in punto, l'aula consiliare di Rimini si trasformerà in un'aula scolastica straordinaria. I 32 giovani consiglieri, provenienti da sette istituti diversi, prenderanno posto tra i banchi con un compito ben preciso: presentare i progetti elaborati dalle loro scuole. La scuola Bertola, l'istituto comprensivo Alighieri, la scuola Primaria Ferrari, l'istituto comprensivo Venti Settembre, l'istituto comprensivo Miramare, l'istituto comprensivo Fermi e Ceis avranno ciascuno tra 5 e 8 minuti per illustrare le proprie proposte.