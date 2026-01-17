Giovani una vita spezzata tra i banchi di scuola
La violenza tra i giovani rappresenta una realtà difficile da ignorare. Spesso, episodi improvvisi e imprevedibili si trasformano in tragedie che coinvolgono studenti, insegnanti e famiglie. Analizzare le cause, i rischi e le possibili strategie di prevenzione è fondamentale per promuovere un ambiente scolastico più sicuro e consapevole, in cui la vita dei giovani venga tutelata e rispettata.
Giovani e violenza: quando il conflitto diventa morte. Un coltello portato da casa, un gesto improvviso e irreversibile, una vita spezzata all’interno di una scuola. La morte di Youssef Abanoub, studente diciottenne accoltellato da un compagno di istituto, riporta al centro una domanda che da tempo inquieta l’ opinione pubblica: cosa sta accadendo ai giovani? Una domanda scottante che non trova risposta o, perlomeno, non ne trovo una sola. Cerchiamo quindi di affrontare in questo articolo, al di là della notizia in sé, con taglio critico, il perché di quanto è accaduto cercando di non limitarsi alla polvere in superficie, ma andando a fondo nella vicenda. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
