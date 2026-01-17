Giovani una vita spezzata tra i banchi di scuola

La violenza tra i giovani rappresenta una realtà difficile da ignorare. Spesso, episodi improvvisi e imprevedibili si trasformano in tragedie che coinvolgono studenti, insegnanti e famiglie. Analizzare le cause, i rischi e le possibili strategie di prevenzione è fondamentale per promuovere un ambiente scolastico più sicuro e consapevole, in cui la vita dei giovani venga tutelata e rispettata.

