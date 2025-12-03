Disabilità Sin | 32 mln italiani con malattie neurologiche assistenza sia uguale per tutti

(Adnkronos) – Le malattie neurologiche rappresentano oggi la prima causa di disabilità in Italia. Ogni anno oltre 32 milioni di persone convivono con un disturbo neurologico: dal mal di testa cronico alle patologie neurodegenerative come Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla, emicrania severa e ictus. Quest'ultimo, in particolare, continua a essere una delle condizioni neurologiche più impattanti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

