Giornata mondiale malattie rare un’edicola di fiori per la campagna RareMeansCare

Una campagna di sensibilizzazione ha trasformato un’edicola di fiori in un punto di incontro per la Giornata mondiale delle malattie rare, per attirare l’attenzione sulla mancanza di consapevolezza. La scelta di decorare il negozio con mazzi colorati mira a ricordare che molte persone affrontano sfide quotidiane invisibili. Tra i clienti si notano sguardi curiosi e domande, segno che l’obiettivo di coinvolgere il pubblico sta funzionando. Alcuni passanti si fermano a leggere i messaggi esposti.

(Adnkronos) – Avvicinare il pubblico a una realtà spesso poco visibile, ricordando che dietro ogni malattia rara ci sono storie, bisogni e percorsi di vita. E' l'obiettivo della campagna Rare Means Care promossa da Sobi Italia (Swedish Orphan Biovitrum) che, avviata lo scorso dicembre a livello nazionale, è attiva a Milano, trasformando la storica edicola di Largo Crocetta, fino al 28 febbraio – Giornata mondiale delle malattie rare, in un'installazione floreale. In questo spazio verranno distribuite ai passanti delle simboliche gerbere arancioni, ognuna accompagnata da materiale informativo che condivide il messaggio di sensibilizzazione della campagna stessa: far conoscere, attraverso un linguaggio simbolico e inclusivo, l'unicità, la visione e l'impegno di Sobi nei confronti delle persone con malattia rara, promuovendo una maggiore consapevolezza culturale e sociale sul valore dell'ascolto e dell'attenzione.

Malattie rare: bus e billboard con i colori della campagna UniamoleforzeIl bus e i cartelloni pubblicitari a Roma sono stati dipinti con i colori della campagna Uniamoleforze, per attirare l’attenzione sulla Giornata mondiale delle malattie rare del 28 febbraio.

