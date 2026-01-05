Un giorno da pompieri | i vigili del fuoco incontrano i bambini in piazza Università

Ieri in piazza Università si è svolta l’iniziativa “Un giorno da pompieri”, un’occasione per bambini e famiglie di conoscere da vicino il lavoro dei vigili del fuoco. L’evento ha permesso ai partecipanti di scoprire le attività quotidiane di questi professionisti, promuovendo la sicurezza e la cultura della prevenzione in un contesto informale e accessibile.

Si è svolta ieri la manifestazione "Un giorno da pompieri", tenutasi in piazza Università e dedicata ai bambini e alle loro famiglie. Numerosi piccoli partecipanti hanno avuto l'opportunità di vivere da vicino il mondo dei vigili del fuoco, prendendo parte a giochi, percorsi didattici e attività.

