ginnastica ritmica pgf sugli scudi nelle gare di parma

Fine settimana a Parma per la Ritmica della Palestra Ginnastica Ferrara, con le portacolori guidate dal tecnico Elena Zoboli impegnate sabato nella 2^ prova del campionato regionale Gold di specialità, e la domenica con le prove Silver Le-Ld. Partiamo alla grande con la prova Gold e l’argento conquistato dalla coppia formata da Marta Bonini e Sofia Buriani, che sono seconde sia nella prova che nel campionato regionale, strappando meritati applausi. Tra le individualiste, buona prova di Nathalie Cottafava, 8^ classificata al cerchio tra le senior 2. Bene anche Sufia Buriani che, sempre al cerchio, è 12^ tra le junior 2. Passando a domenica, in Eccellenza (LE) tra le Allieve 5, Sara Sofritti è medaglia d’argento al cerchio, 4^ alla palla e bronzo del concorso generale, ed è tra le più convincenti nella manifestazione. Passiamo al LD, con Aurora Giungati che, tra le Allieve 1, vince nel concorso generale e nelle specialità di corpo libero e palla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

