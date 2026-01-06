ginnastica ritmica trofeo bacci super

Per tre giorni la ginnastica ritmica ha invaso il "Palatagliate". Il 3 gennaio, sapientemente organizzato dalla Ginnastica Ritmica Lucca, per il " Trofeo Bacci ", arrivato alla 14ª edizione (il 2 per il saggio di fine anno e il 4 per la verifica del settore agonistico "Gold"). Seppur a fronte di un periodo pre- gare federali molto anticipato, l’adesione è stata di grande rilievo. Si sono, infatti, succedute in pedana oltre 60 ginnaste di alto livello che partecipano ai campionati di serie "A", "B" e "C", nonché ginnaste che hanno preso parte ai campionati nazionali individuali "Gold". Le società sportive hanno partecipato con rinnovato entusiasmo al trofeo lucchese per l’affetto che circondava Irene Bacci nel mondo della ritmica e, nonostante il periodo molto anticipato rispetto all’inizio delle competizioni, hanno voluto essere presenti per onorare la memoria di Irene e per quello che ha rappresentato nella ritmica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

