Sasan Karimi avverte che il fallimento nei colloqui di Ginevra potrebbe portare a un'escalation tra Iran e Stati Uniti. La causa principale è la crescente tensione sulle questioni nucleari e le trattative che si sono rivelate difficili in passato. Il suo messaggio invita alla prudenza, sottolineando l’importanza di trovare una soluzione pacifica prima che le divergenze si approfondiscano. La speranza di una svolta resta legata alla buona volontà di entrambe le parti.

L’ex vice presidente iraniano per gli Affari Strategici, Sasan Karimi, lancia un messaggio di cautela e speranza in vista dei cruciali colloqui di Ginevra tra Iran e Stati Uniti. In un’intervista, Karimi afferma che un attacco americano all’Iran non è inevitabile, ma che Washington deve moderare le sue richieste sul nucleare. Gli incontri svizzeri, che potrebbero rappresentare una svolta, sono osservati con attenzione da Karimi, che vede in questo round negoziale l’ultima opportunità per evitare un’escalation. Karimi, docente alla Facoltà di Studi Mondiali dell’Università di Teheran, sottolinea come l’esito dei colloqui influenzerà non solo le relazioni bilaterali, ma anche la stabilità regionale e la sostenibilità energetica globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Erdogan tenta il colpo diplomatico: summit a tre con Usa e Iran per evitare la guerra

Usa e Iran restano sull'orlo della guerra dopo i colloqui a Ginevra: ecco come potrebbe scoppiare, quando e quanto potrebbe durare

