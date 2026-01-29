Erdogan tenta il colpo diplomatico | summit a tre con Usa e Iran per evitare la guerra

Recep Tayyip Erdogan prova a frenare la tensione tra Stati Uniti e Iran. Il presidente turco ha chiamato i due paesi a un incontro a tre, sperando di trovare una soluzione diplomatica e prevenire una guerra. L’idea è di mettere sul tavolo le divergenze e cercare un accordo senza ricorrere alle armi. La proposta di Erdogan arriva in un momento di grande incertezza nella regione.

Recep Tayyip Erdogan gioca di nuovo la carta del mediatore: il presidente turco ha proposto ad americani e iraniani un summit trilaterale per evitare un conflitto. A quanto riporta Hurriyet, il leader turco ha avanzato la proposta direttamente al presidente americano Donald Trump nella telefonata avuta la sera del 27 gennaio e la reazione del tycoon americano è stata positiva. Ufficialmente però non vi sono ancora state risposte né di Washington né di Teheran. Ma qualcosa si muove. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato ieri al telefono con il collega turco Hakan Fidan ed è atteso domani ad Ankara. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Erdogan tenta il colpo diplomatico: summit a tre con Usa e Iran per evitare la guerra Approfondimenti su Erdogan Turchia Iran, summit urgente Onu chiesto da Usa Gli Stati Uniti hanno richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per discutere delle recenti tensioni con l'Iran. Usa-Israele, intesa su un possibile attacco all’Iran: Riad tenta la mediazione Le recenti tensioni tra Israele e Iran hanno portato a discussioni su un possibile intervento militare. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Erdogan Turchia Iran-Usa, Erdogan tenta il colpo diplomatico: summit a tre per evitare la guerraRecep Tayyip Erdogan gioca di nuovo la carta del mediatore: il presidente turco ha proposto ad americani e iraniani un summit trilaterale per evitare ... iltempo.it La #Turchia ha smentito le notizie secondo cui il presidente Recep Tayyip Erdogan avrebbe firmato un decreto per stanziare 10 milioni di dollari in “assistenza finanziaria” alle famiglie dei militari armeni uccisi e alle fasce bisognose della popolazione in #Arm - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.