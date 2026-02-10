La Grotta di Lourdes nella chiesa di Sant’Agostino Un’oasi di preghiera nel cuore del centro storico
Nel cuore di Roma, nella chiesa di Sant’Agostino, c’è una piccola riproduzione della Grotta di Lourdes. Ogni anno, l’11 febbraio, questa zona diventa il punto di riferimento per i fedeli che vogliono ricordare la Beata Vergine di Lourdes. La gente si riunisce, prega e accende candele, cercando un momento di pace nel centro storico. La cerimonia attira molti, che trovano in questa tradizione una risposta semplice e sincera alla loro fede.
Nel cuore dell’inverno, l’11 febbraio, si celebra una festa liturgica tradizionalmente molto cara alla fede popolare: la festa della Beata Vergine di Lourdes. A Pesaro nella chiesa di Sant’Agostino si trova proprio una cappella a lei dedicata, luogo di intensa fede e preghiera. La possiamo trovare entrando nella chiesa, sulla destra dell’altare maggiore. E’ una Cappellina di moderna concezione artistica, dalle limitate dimensioni, realizzata agli inizi degli anni ‘50, frutto di una collaborazione guidata dagli artisti pesaresi Carlo Maria Vadi (1920-1961) e Alessandro Gallucci (1897-1980) con la supervisione di padre Stefano Pigini sacerdote Agostiniano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
