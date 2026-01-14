Ha oltre 3500 anni è alto come un grattacielo e si trova nel centro di Roma | pochi lo conoscono

Nel cuore di Roma, vicino a San Giovanni in Laterano, si trova un monumento di oltre 3.500 anni, alto come un grattacielo. Spesso ignorato, questo edificio rappresenta un esempio prezioso del passato della città. La sua presenza testimonia la lunga storia che caratterizza la capitale, offrendo un collegamento tra le antiche civiltà e il contesto urbano moderno.

Nel cuore della Capitale, a breve distanza dalla basilica di San Giovanni in Laterano, si erge un monumento di straordinaria importanza. Questo gigante di granito rosso, che pesa circa 455 tonnellate, rappresenta non solo un capolavoro dell’arte e dell’ingegneria antica, ma anche un simbolo potente della trasformazione religiosa e politica della Roma antica. L’epopea millenaria dell’Obelisco Lateranense (www.lopinionista.it) L’ Obelisco Lateranense fu eretto nel XV secolo a.C. durante il regno dei faraoni Tutmosis III e Tutmosis IV. Proveniente dal tempio di Amon-Ra nell’antica Tebe (oggi Luxor), è riconosciuto come il più antico obelisco presente a Roma. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

