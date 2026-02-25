Gianna Pratesi a Sanremo | gli 80 anni della Repubblica in un volto

Gianna Pratesi ha partecipato a Sanremo per celebrare gli 80 anni della Repubblica, portando sul palco un ritratto vivo di storia e cultura italiana. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti, grazie alla sua carriera e al suo impegno nel mondo dello spettacolo. La cantante ha scelto di sottolineare l’importanza di ricordare il passato attraverso la musica e l’arte. La serata si conclude con un omaggio speciale alla storia del Paese.

Sanremo, 24 febbraio 2026 – C’è un modo semplice per capire quando Sanremo smette di essere soltanto Sanremo. Succede quando la macchina perfetta dell’intrattenimento rallenta, abbassa il volume, e lascia passare qualcosa che non si compra e non si costruisce in regia: la storia, quella vera, che cammina lenta ma arriva. Gianna Pratesi, ospite della prima serata del Festival 2026, è entrata così, con la forza tranquilla di chi ha attraversato un secolo e non deve convincere nessuno. Il punto non è l’età, pur impressionante. Nè la sua storia personale. Il punto è il tempo che porta addosso. Perché quest’anno l’Italia tocca una soglia simbolica: sono 80 anni dalla nascita della Repubblica, dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e da quel passaggio decisivo che coincise anche con il primo voto delle donne. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Un secolo a Sanremo. Gli 80 anni della Repubblica nel volto di Gianna Pratesi

Sanremo 2026, Gianna Capaldi Pratesi (106 anni) sul palco: votò il 2 giugno 1946. L'omaggio agli 80 anni della Repubblica

