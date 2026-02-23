hockey indoor le allieve u14 del cus pisa campionesse italiane

Le allieve U14 del Cus Pisa conquistano il titolo italiano di Hockey Indoor grazie alla loro vittoria senza sconfitte. La squadra ha dominato il campionato, segnando 63 reti e subendone solo 8, dimostrando grande determinazione e talento. La loro prestazione ha sorpreso gli avversari, che non sono riusciti a contrastare la compattezza del gruppo. La vittoria conferma il valore di questo team e il lavoro svolto dal settore giovanile del club.

Pisa, 23 febbraio 2026 - La squadra Allieve (under 14) del Cus Pisa torna a vincere uno scudetto e lo ha fatto nell’ Hockey Indoor, dove ha letteralmente dominato tutto il campionato: nessuna sconfitta tra fase eliminatoria e fase finale, 63 reti realizzate e solo 8 subite. Un cammino super suggellato dalla conquista del Tricolore. Dopo aver battuto nel girone le squadre liguri di Genova e Savona, le giovanissime cussine si sono presentate alle finali nazionali di ieri a Celano (L'Aquila) con l’obiettivo di conquistare un podio. La formula era quella di una semifinale secca e, in caso di vittoria, della finalissima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il tricolore sventola sul Cus Pisa: le Under 14 di hockey sono campioni d'Italia indoorIl tricolore sventola sul Cus Pisa perché le Under 14 di hockey indoor hanno conquistato il titolo italiano, grazie a una stagione senza sconfitte.

Finali nazionali di hockey indoor femminile: Cus Pisa quarto, resta in serie A1Le finali nazionali di hockey indoor femminile si sono disputate ieri e oggi al Cus Pisa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Il CUS Pisa si laurea campione d’Italia Indoor Allieve 2025/26; Cus Pisa Hockey Under 14 campione d'Italia indoor; L’SH Paolo Bonomi si laurea campione d’Italia Indoor Allievi 2025/26; A Castello d’Agogna e Celano in palio i due scudetti Allievi Indoor 2025/26.

Il tricolore sventola sul Cus Pisa: le Under 14 di hockey sono campioni d'Italia indoorLa squadra Allieve (under 14) del Cus Pisa torna a vincere uno scudetto e lo ha fatto nell’Hockey Indoor, dove ha letteralmente dominato tutto il campionato: nessuna sconfitta tra fase eliminatoria e ... today.it

Hockey indoor, la Ssd Unime per il quarto anno consecutivo alla finale Under 14Sarà il Pala Bonomi di Castello d’Agogna il teatro della finale nazionale del campionato italiano Under 14 di Hockey Indoor, manifestazione che, per il quarto anno consecutivo, vedrà impegnati i giova ... messinasportiva.it

L’HC Bra conquista l’EuroHockey Indoor Club Challenge I 2026 di Sofia x.com

#INDOOR/L'HC BRA VINCE IL CHALLENGE I DI SOFIA: ITALIA PROMOSSA AL TROPHY PER CLUB MASCHILE Congratulazioni all’HC BRA, che si è aggiudicato, da assoluto dominatore, l’EuroHockey Indoor Club Challenge I di Sofia. I camp - facebook.com facebook