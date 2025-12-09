Donna di 32 anni trovata morta nel bagno di casa a Lucera il marito lancia l'allarme | si indaga disposta autopsia

Una donna di 32 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Lucera, nel Foggiano. Il marito ha immediatamente allertato le autorità, che hanno avviato le indagini. È stata disposta un'autopsia per chiarire le cause del decesso e ricostruire quanto accaduto.

Una donna di 32 anni è stata trovata morta in casa a Lucera, nel Foggiano. Il marito ha lanciato l'allarme. Sul corpo della donna è stata disposta l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Brindisi, una donna cade dal cornicione del palazzo: stava cercando di rientrare in casa dal figlio di 3 anni

Volterra, catturata una donna italo-brasiliana: era ricercata per omicidio da 20 anni

Donna di 37 anni trovata morta in casa ad Ascoli, indagini in corso

Lucera, donna di 32 anni trovata morta in casa Dramma a Lucera, dove una donna di 32 anni, originaria della Nigeria, è stata trovata morta nella sua abitazione. A scoprire il corpo senza vita della nigeriana sarebbe stato il marito, un connazionale, che ha pro - facebook.com Vai su Facebook

Donna di 32 anni trovata morta nel bagno di casa a Lucera, il marito lancia l’allarme: si indaga, disposta autopsia - A dare l'allarme è stato il marito della 32enne che ha allertato la Polizia, giunta poco dopo sul posto. Secondo fanpage.it