Donna di 32 anni trovata morta nel bagno di casa a Lucera il marito lancia l'allarme | si indaga disposta autopsia

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 32 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Lucera, nel Foggiano. Il marito ha immediatamente allertato le autorità, che hanno avviato le indagini. È stata disposta un'autopsia per chiarire le cause del decesso e ricostruire quanto accaduto.

