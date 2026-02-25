Giada D' Antonio operata al ginocchio | come è andato l' intervento

Giada D’Antonio si è sottoposta a un intervento al ginocchio dopo aver subito un infortunio durante un allenamento a Dobbiaco, causato da una torsione improvvisa. L’operazione, eseguita presso la casa di cura “La Madonnina” di Milano, ha previsto la ricostruzione del legamento crociato anteriore. I medici Andrea Panzeri e Gabriele Thiebat hanno guidato l’intervento, che si è concluso senza complicazioni. La sportiva attende ora il percorso di riabilitazione.

La sciatrice napoletana si è sottoposta a Milano per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro L’intervento chirurgico - fa sapere la Federazione Italiana Sport Invernali - è perfettamente riuscito. La sedicenne sciatrice napoletana comincerà sin dalle prossime ore il percorso fisioterapico in accordo con la Commissione stessa, che la riporterà sugli sci nella prossima stagione agonistica. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Giada D'Antonio operata dopo l'infortunio: esito dell'intervento e tempi di recuperoGiada D'Antonio si è sottoposta a un intervento chirurgico dopo essere caduta durante una sessione di allenamento a Dobbiaco il 14 febbraio. Giada D’Antonio cade in allenamento: si teme un infortunio al ginocchio. Come sta l’azzurraGiada D’Antonio è caduta durante l’allenamento in gigante a Dobbiaco, a causa di un’errata mossa sulla pista ghiacciata. FIGLIODIEGO E' SCIVOLATO DALLE SCALE DI CASA E SI E' SLOGATO LA CAVIGLIA, ANDIAMO IN OSPEDALE Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Cosa si è fatta Giada D’Antonio? Confermato un grave infortunio: sarà operata; Sci, Giada D'Antonio operata al ginocchio a Milano: ricostruzione del legamento crociato anteriore; Domani Giada D’Antonio sarà operata a Milano. La lettera di mamma Sandra; Il sogno svanito della 16enne Giada D'Antonio, la più giovane atleta della storia olimpica azzurra. Giada D’Antonio operata dopo l’infortunio del periodo olimpico: esito e tempi di recuperoLo scorso 14 febbraio Giada D'Antonio cadde caduta in seguito a un'inforcata durante una sessione di allenamento in gigante sulle nevi di Dobbiaco. Alcuni ... oasport.it Sci, Giada D'Antonio operata al crociato dopo l'infortunio a Milano-Cortina: le newsDopo l'infortunio in allenamento durante l'Olimpiade di Milano-Cortina l'azzurra è stata operata a Milano per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'intervento ... sport.sky.it ', ' : Domani Giada D'Antonio, 16 anni, la più giovane atleta della spedizione italiana a Milano-Cortina 2026, verrà operata al gi - facebook.com facebook Brutte notizie per la sciatrice Giada D’Antonio, costretta a mettere in stand-by il sogno di Milano Cortina 2026 per la rottura del crociato rimediata durante un allenamento Forza Giada, siamo tutti con te! #Napoli #SpazioNapoli #MilanoCortina2026 #Giada x.com