Giada D’Antonio è caduta durante l’allenamento in gigante a Dobbiaco, a causa di un’errata mossa sulla pista ghiacciata. La sciatrice, che stava cercando di migliorare la tecnica, si è improvvisamente trovata a perdere l’equilibrio e a scivolare. I soccorritori sono intervenuti subito, portandola in ospedale per valutare le condizioni al ginocchio.

Giada D’Antonio è caduta in seguito a un’inforcata durante una sessione di allenamento in gigante sulle nevi di Dobbiaco. La 16enne campana si stava cimentando tra le porte larghe dopo aver preso parte alla combinata a squadre delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 (era uscita dopo pochi secondi di gara in slalom), in modo da prepararsi in vista della possibile presenza nella gare individuali delle specialità tecnica ai Giochi. La grande promessa dello sci alpino tricolore è finita nelle reti ed è stata immediatamente soccorsa dallo staff tecnico e sanitario presente in pista. La napoletana è stata sottoposta agli accertamenti, nella speranza che non siano emerse criticità fisiche e infortuni: si attendono tutti gli aggiornamenti del caso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giada D’Antonio cade in allenamento: si teme un infortunio al ginocchio. Come sta l’azzurra

Giada D’Antonio si è infortunata al ginocchio durante una sessione di allenamento a Dobbiaco, facendo preoccupare il suo staff.

Giada D’Antonio si è infortunata durante un allenamento a Dobbiaco dopo una brutta caduta in fase di prova.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: A che ora parte Giada D’Antonio nello slalom della combinata: programma esatto, distacco, tv; Giada D'Antonio, prima napoletana ai Giochi: Felice comunque. Nello slalom è un attimo inforcare; #Sci, Giada D’Antonio cade in combinata. La madre non replica a Ninna #Quario che ne aveva criticato la convocazione. La mamma della sedicenne napoletana alla Gazzetta: A chi ha mosso critiche contro Giada, dico di sostenerla. Sta semplicemente inseg; Milano-Cortina 2026, la prima discesa di Giada D'Antonio alle Olimpiadi: ecco come è andata.

Giada D'Antonio cade in allenamento: accertamenti a un ginocchio. Slalom a rischioLa 16enne napoletana inforca in gigante, in corso accertamenti ... msn.com

Giada D’Antonio cade in allenamento: come sta la sciatrice napoletana? A rischio il gigante delle Olimpiadi?Giada D'Antonio è caduta in seguito a un'inforcata durante una sessione di allenamento in gigante sulle nevi di Dobbiaco. La 16enne campana si stava ... oasport.it

Giada D’Antonio, impegnata in un allenamento di gigante con le compagne di squadra a Dobbiaco, è caduta in seguito ad una inforcata. La sedicenne napoletana è stata immediatamente soccorsa dallo staff tecnico e sanitario presente in pista, sono in corso facebook