Giada D' Antonio operata dopo l' infortunio | esito dell' intervento e tempi di recupero

Giada D'Antonio si è sottoposta a un intervento chirurgico dopo essere caduta durante una sessione di allenamento a Dobbiaco il 14 febbraio. La caduta ha causato una frattura che ha richiesto un intervento immediato per evitare complicazioni. I medici hanno stabilito i tempi di recupero, prevedendo diverse settimane di riposo e riabilitazione. La squadra segue attentamente il percorso di guarigione della sportiva.

lo scorso 14 febbraio la atleta d'antonio è caduta durante una sessione di allenamento in gigante sulle piste di dobbiaco, in un contesto che coinvolgeva la preparazione alle gare principali della stagione. poco tempo prima, la giovane campana aveva esordito alle olimpiadi partecipando allo slalom della combinata a squadre, chiudendo l'entrata in gara con una caduta già segnalata sul tracciato. l'episodio, avvenuto durante l'allenamento, ha portato a una serie di accertamenti mirati per definire l'entità dell'infortunio e per programmare le fasi successive del recupero. i primi controlli hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro, accompagnato dalla sospetta rottura del legamento crociato anteriore.