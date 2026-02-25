Gesuino Vacca | vita fede e lavoro in 300 pagine di diario sardo

La vita di Gesuino Vacca: tra bottoni, campi e versi in sardo Il 2 dicembre 1907 nasceva a Mara Arboreai, oggi Villamar, un uomo che avrebbe incarnato lo spirito di un'intera comunità. Gesuino Vacca, ricordato come Su Buttaiu, non era solo un bottaio: era un agricoltore, un potatore, un innestatore, un perito. Le sue mani, abituate a lavorare il legno, sapevano anche coltivare la terra, curare le piante, misurare i campi. La sua vita, raccontata dalle nipoti Sara e Francesca Vacca nel libro omonimo, è un intreccio di mestieri che, in un piccolo paese sardo, non erano mai davvero separati. Le agendine del 1962 e 1963, ritrovate tra i ricordi di famiglia, sono un tesoro di dettagli. Su quelle pagine, Gesuino annotava appunti quotidiani: date, lavori svolti, piccole note che oggi restituiscono il ritmo di una vita legata alla terra. Non erano solo registrazioni di lavoro, ma tracce di un uomo che viveva ogni attività con dedizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Esce oggi in tutte le librerie d’Italia “Diario di sopravvivenza alla vita… Pagine imperfette di sopravvivenza emotiva (per esseri umani che sentono troppo, vivono tanto e cadono spesso! – Spoiler: alla fine ne usciremo comunque tutti morti) di Irene ViolaOggi arriva in libreria “Diario di sopravvivenza alla vita”, il nuovo libro di Irene Viola.

Il Santuario delle formelle. Ex voto, pagine di storia e fedeIl Santuario della Madonna del Bagno si trova a Casalina, vicino a Deruta, e la sua origine risale a un ex voto lasciato da un contadino nel XVII secolo.