Il Santuario delle formelle Ex voto pagine di storia e fede

Il Santuario della Madonna del Bagno si trova a Casalina, vicino a Deruta, e la sua origine risale a un ex voto lasciato da un contadino nel XVII secolo. La causa di questa devozione deriva da una guarigione miracolosa che ha coinvolto una donna del luogo, ritenuta grazie a questa scena religiosa. Oggi, il santuario conserva pagine di storia e fede, attirando visitatori e devoti ogni anno. La chiesa si presenta come un esempio vivo di tradizione locale.

A pochi chilometri da Deruta, nella frazione di Casalina, lungo la strada che va da Perugia a Todi sorge il Santuario della "Madonna del Bagno. Fu edificato nella seconda metà del 1600, ad opera dei monaci benedettini della Basilica di San Pietro di Perugia, a cui apparteneva "Il Colle di Bagno", a seguito di un evento miracoloso di cui fu protagonista, nel 1657 il "merciaro Christofano" che aggirandosi in campagna, trovò un frammento di una tazza "da bevere" in maiolica, con dipinta l'immagine della Madonna col Bambino. Christofano, addolorato poiché aveva sua moglie in gravi condizioni di salute, pose in alto il frammento, sopra una quercia e si rivolse devotamente all'immagine della Vergine, pregandola di intercedere per la guarigione della donna.