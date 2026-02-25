georgi tatarov saluta grottazzolina e vola al galatasaray per chiudere la stagione

Arrivato a Grottazzolina circa diciotto mesi fa come giovane talento dalle grandi prospettive, Tatarov ha intrapreso un percorso di crescita costante e di consolidamento delle proprie doti, lavorando con determinazione e maturando esperienza, personalità e consapevolezza nei propri mezzi. Il successo sul piano internazionale si è tradotto nello splendido risultato della Bulgaria ai Mondiali, dove ha conquistato la medaglia d’argento, accompagnando una stagione positiva in maglia Yuasa Battery Grottazzolina che ne conferma la capacità di misurarsi ai più alti livelli della pallavolo. Nel suo saluto, Tatarov ha rimarcato il valore del periodo vissuto: «Ho sentito Grottazzolina come una famiglia. Ho dato tutto me stesso per provare a raggiungere il nostro obiettivo, e non dimenticherò mai nessuno della squadra e di questa società». In una cornice sportiva vivace e significativa, una partita casalinga si è trasformata in un momento di. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

