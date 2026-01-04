CdS – Inter quando si può chiudere Frattesi al Galatasaray

L’Inter è in trattativa avanzata con il Galatasaray per l’acquisto di Davide Frattesi. Secondo quanto riportato dal Corriere, le negoziazioni sono in una fase avanzata e si aspetta una possibile chiusura nelle prossime settimane. La vendita del centrocampista potrebbe definire il futuro dei nerazzurri nel mercato di gennaio, ma ancora non ci sono conferme ufficiali sulla conclusione dell’accordo.

2026-01-04 16:00:00 Fioccai e discussioni a causa dell'ultima news del Corriere: È in fase avanzata la trattativa tra l'Inter e il Galatasaray per Davide Frattesi. Da quanto trapela, il club turco è molto determinato a chiudere l'affare, che potrebbe andare in porto già nei prossimi giorni. Il centrocampista ha aperto alla destinazione, un'ulteriore conferma sull'assenza di offerte concrete dall'Italia. La Juve, come raccontato su queste pagine, cerca infatti un profilo con caratteristiche diverse: un play, come richiesto da Luciano Spalletti fin dal giorno del suo insediamento.

