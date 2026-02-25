Genova stacca Milano | affitti a +7,5% e rendimenti da record

Genova si conferma la città italiana con il rendimento più alto sugli affitti, superando Milano e Roma. Secondo un'analisi dell'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, il rendimento annuo lordo da locazione a Genova raggiunge il 7,5%, battendo Palermo (7,1%) e Verona (6,6%). Questo dato emerge da un approfondimento sul mercato immobiliare italiano, che conferma la resilienza degli investimenti in immobili destinati alla locazione, nonostante un leggero calo rispetto all'anno precedente. Il rendimento medio nelle grandi città si attesta al 5,8%, con Roma al 5,2% e Milano al 4,5%. La scelta di investire in immobili da destinare alla locazione resta diffusa, nonostante la flessione al 18% delle compravendite immobiliari per investimento nella prima parte del 2025, contro il 19,4% dello stesso periodo dell'anno precedente. L'analisi si concentra sugli affitti a lungo termine, escludendo le locazioni stagionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

