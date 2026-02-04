Affitti per le Olimpiadi a Milano | monolocali da 180mila euro per 15 giorni il prezzo record per un soggiorno breve

Milano si sta preparando ad accogliere le Olimpiadi invernali del 2026, che prenderanno il via il 6 febbraio. In città, i prezzi degli affitti volano alle stelle: un monolocale da 180mila euro per soli 15 giorni. È il prezzo più alto mai richiesto per un soggiorno breve durante un evento simile. La richiesta di alloggi di lusso cresce, e chi cerca sistemazioni più economiche fa fatica a trovare disponibilità. La città si trasforma in un grande palcoscenico di opportunità e di fervore economico.

Milano si prepara all'apice della sua storia moderna. Tra poche ore, il 6 febbraio 2026, inizieranno le Olimpiadi invernali, e già da ora la città sembra galleggiare su un'onda di frenesia economica senza precedenti. Non si tratta solo di atleti, medaglie o record sportivi. È l'affitto di un monolocale a diventare il simbolo di un'epoca. Un piccolo appartamento di 35 metri quadrati, in una zona residenziale vicino a San Siro, ha trovato un acquirente per 123.274 euro per soli 15 giorni. Quasi 8.200 euro al giorno. Più di 340 al'ora. Il prezzo, che sembra uscito da un film di fantascienza, è stato inserito su Booking.

